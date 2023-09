UNE JOURNÉE À TAKALEDOUGOU – GURVAN LOUDOUX & AMADOU DIAO 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 14 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Concert Electro-Mandingue.

Compositeur, musicien Gurvan Loudoux. Compositeur, musicien et interprète Amadou Diao. Régie lumière David Arnassalom.

Dès 6 mois – 30 min – 6€ – jauge limitée

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la siest….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 11:00:00. EUR.

33 Avenue Jean Monestier La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Electro-Mandingue concert.

Composer, musician Gurvan Loudoux. Composer, musician and performer Amadou Diao. Lighting director David Arnassalom.

From 6 months – 30 min – 6? – limited gauge

From waking up to preparing meals, from siest…

Concierto Electro-Mandingue.

Compositor y músico Gurvan Loudoux. Compositor, músico e intérprete Amadou Diao. Director de iluminación David Arnassalom.

A partir de 6 meses – 30 min – 6? – aforo limitado

Desde despertarse por la mañana hasta preparar las comidas, desde siest…

Electro-Mandingue-Konzert.

Komponist, Musiker Gurvan Loudoux. Komponist, Musiker und Performer Amadou Diao. Lichtregie David Arnassalom.

Ab 6 Monaten – 30 min – 6? – begrenzte Zuschauerzahl

Die Kinder sind in der Lage, sich selbst zu helfen, indem sie sich auf die…

