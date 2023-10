Théâtre – « Qu’est ce qu’on a fait de notre révolution ? » 33 avenue général Leclerc Bagnères-de-Bigorre, 11 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Pièce de théâtre réalisée par la compagnie Catapulte.

La réservation est conseillée au 07 69 97 63 10

à partir de 12 ans, entrée libre..

2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 . .

33 avenue général Leclerc BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Play by Compagnie Catapulte.

Reservations recommended on 07 69 97 63 10

ages 12 and up, free admission.

Obra producida por la compañía Catapulte.

Se recomienda reservar en el 07 69 97 63 10

a partir de 12 años, entrada gratuita.

Theaterstück, das von der Compagnie Catapulte aufgeführt wird.

Eine Reservierung ist ratsam unter 07 69 97 63 10

ab 12 Jahren, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65