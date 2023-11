Bourse aux skis 33 avenue des Champs Verts Obernai, 17 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Le Ski Club et l »APEPA d’Obernai vous attendent nombreux pour leur bourse de matériel et vêtements de ski et de montagne..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 15:00:00. EUR.

33 avenue des Champs Verts

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Ski Club and the APEPA of Obernai are waiting for you for their ski and mountain clothing and equipment fair.

El Club de Esquí y la APEPA de Obernai te esperan para su feria de material y ropa de esquí y montaña.

Der Skiclub und die APEPA von Obernai erwarten Sie zahlreich zu ihrer Börse für Ski- und Bergsportausrüstung und -kleidung.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme d’Obernai