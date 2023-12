CINÉCO : LE GARÇON ET LE HÉRON 33 Avenue de la Gare Villefort Catégories d’Évènement: Lozère

Villefort CINÉCO : LE GARÇON ET LE HÉRON 33 Avenue de la Gare Villefort, 9 février 2024, Villefort. Villefort Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 17:30:00

fin : 2024-02-09 Diffusion du film « Le garçon et le héron VO » de Hayao Miyazaki

Animation – Durée : 02h05min

Origine : Japon (VO) Synopsis : Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivr….

Diffusion du film « Le garçon et le héron VO » de Hayao Miyazaki

Animation – Durée : 02h05min

Origine : Japon (VO) Synopsis : Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivr…

Diffusion du film « Le garçon et le héron VO » de Hayao Miyazaki

Animation – Durée : 02h05min

Origine : Japon (VO) Synopsis : Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie

Tarif de 4€ à 6€ EUR.

33 Avenue de la Gare Ciné-Théâtre La Forge

Villefort 48800 Lozère Occitanie

Mise à jour le 2023-12-23 par 48 – OT Mont Lozère Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Villefort Autres Code postal 48800 Lieu 33 Avenue de la Gare Adresse 33 Avenue de la Gare Ciné-Théâtre La Forge Ville Villefort Departement Lozère Lieu Ville 33 Avenue de la Gare Villefort Latitude 44.44057 Longitude 3.92823 latitude longitude 44.44057;3.92823

33 Avenue de la Gare Villefort Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefort/