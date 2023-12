CINECO : WISH – ASHA ET LA BONNE ETOILE – CHRIS BUCK, FAWN VEERASUNTHORN 33 Avenue de la Gare Villefort, 12 janvier 2024, Villefort.

Villefort Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:00:00

fin : 2024-01-12

Diffusion du film « Wish – Asha et la bonne étoile » de Chris Buck et Fawn Veerasunthorn

Animation, Aventure, Famille

Origine : (VF)

Synopsis : Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un voeu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles…

Tarif de 4 à 6€

EUR.

33 Avenue de la Gare Ciné-Théâtre La Forge

Villefort 48800 Lozère Occitanie



