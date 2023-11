RENDU ATELIERS DANSE ET THÉÂTRE 33 Avenue de la Gare Villefort, 3 décembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Rendu Ateliers Danse et théâtre au ciné-théâtre la Forge, en partenariat avec le foyer de vie l’Arc en Ciel.

Tarif libre

Réservation association la Forge….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

33 Avenue de la Gare Ciné théâtre La Forge

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Rendu Dance and theater workshops at the ciné-théâtre la Forge, in partnership with the Arc en Ciel nursing home.

Free admission

Reservation for association la Forge…

Talleres de danza y teatro en el cine-teatro La Forge, en colaboración con la residencia Arc en Ciel.

Entrada gratuita

Reserva para la asociación la Forge…

Rendu Tanz- und Theaterworkshops im Filmtheater La Forge, in Partnerschaft mit dem Wohnheim L’Arc en Ciel.

Tarif frei

Reservierung Verein la Forge…

Mise à jour le 2023-11-23 par 48 – OT Mont Lozère