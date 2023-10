Théâtre – « Ancien malade des hôpitaux de Paris » 33 av. général Leclerc Bagnères-de-Bigorre, 11 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Pièce de théâtre de Daniel Pennac.

Par la compagnie Etincelles théâtres : 05 67 00 43 15 / etincellestheatres@hotmail.fr

Prix libre et à partir de 12 ans..

2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 . .

33 av. général Leclerc BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Play by Daniel Pennac.

By the Etincelles théâtres company: 05 67 00 43 15 / etincellestheatres@hotmail.fr

Free admission for ages 12 and up.

Obra de Daniel Pennac.

A cargo de la compañía Etincelles théâtres: 05 67 00 43 15 / etincellestheatres@hotmail.fr

Entrada gratuita para niños a partir de 12 años.

Theaterstück von Daniel Pennac.

Von der Compagnie Etincelles théâtres: 05 67 00 43 15 / etincellestheatres@hotmail.fr

Freier Preis und ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65