Soulé Les Pavés La Fête 33 Av. du Général Leclerc Bagnères-de-Bigorre, 1 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Evénement en soutien au Tiers Lieux en Bigorre qui va vous en faire voir de toutes les couleurs !

Buvette et Foodtruck sur place..

2023-07-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-01 02:00:00. EUR.

33 Av. du Général Leclerc BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



An event in support of the Tiers Lieux in Bigorre that’s sure to get your blood pumping!

Refreshment bar and Foodtruck on site.

Un acontecimiento en favor de los Tiers Lieux de Bigorre que no dejará indiferente a nadie

Refrescos y Foodtruck in situ.

Veranstaltung zur Unterstützung der Tiers Lieux en Bigorre, die Ihnen die Hölle heiß machen wird!

Getränke und Foodtruck vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65