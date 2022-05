33 artistes des ateliers du Père-Lachaise Associés ouvrent leurs portes 75020 Paris, 13 mai 2022, Paris.

33 artistes des ateliers du Père-Lachaise Associés ouvrent leurs portes

du vendredi 13 mai au lundi 16 mai à 75020 Paris

D’atelier en atelier ——————– C’est une balade artistique qui réjouit autant qu’elle surprend. Dans cette arrondissement populaire les artistes sont encore nombreux et il est toujours intéressant d’aller à leur rencontre. Ils sont peintres, sculpteurs, graveurs ou photographes, hommes ou femmes, qui vivent ou travaillent dans ce quartier. 33 artistes ateliers du Père-Lachaise Associés ouvriront leurs ateliers pendant 4 jours en mai. « Les portes ouvertes sont une mise en avant de notre travail et l’occasion d’aller à la rencontre du public dans nos lieux de création. C’est un moment que tous les artistes attendent pour la qualité des échanges et des liens qui se tissent avec le public au fil du temps » explique René Celhay, peintre et président de l’APLA. Les ateliers se trouvent dans des cours ou des courettes fleuries à cette saison, dans des ateliers ou des appartements transformés exceptionnellement ouverts pour l’occasion. Parfois, on oublie que l’on se trouve en plein Paris pour découvrir des lieux calmes et atypiques, isolés du tumulte de la rue. Cinétique ! La sculpture en mouvement à l’Espace Monte-Cristo (1) – Fermé le lundi ———————————————————————————- Pour fêter sa 5e année d’ouverture au public, l’Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la Fondation Villa Datris, présente Cinétique ! La sculpture en mouvement. L’exposition dévoile le cœur de sa collection, en réunissant plus de 35 sculptures d’artistes français et internationaux. Mêlant références historiques et scientifiques, le parcours de l’exposition réunit des sculptures cinétiques des années 60 et d’autres plus récentes, aux technologies de pointe. Qu’elles soient statiques, dynamiques ou mécaniques, les œuvres nous font découvrir le mouvement sous toutes ses formes.

Entrée libre

75020 Paris



2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T20:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T20:00:00