Histoires de design – Rencontre avec Walid Bouchouchi 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Histoires de design – Rencontre avec Walid Bouchouchi 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement, 23 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône Nouvelle série de rendez-vous consacrés au design : conférences, lancements, ateliers, rencontres….

2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 . .

33 Allées Léon Gambetta Studio Fotokino

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New series of design events: conferences, launches, workshops, meetings? Una nueva serie de actos dedicados al diseño: conferencias, lanzamientos, talleres, reuniones.. Eine neue Reihe von Treffen, die dem Design gewidmet sind: Konferenzen, Eröffnungen, Workshops, Treffen? Mise à jour le 2023-10-20 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 33 Allées Léon Gambetta Adresse 33 Allées Léon Gambetta Studio Fotokino Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement latitude longitude 43.299078;5.38283

33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement/