Design, histoires du présent – Rencontre avec Ghassan Salameh
28 septembre 2023

Marseille 1er Arrondissement, Bouches-du-Rhône

Nous lançons une nouvelle série de rendez-vous consacrés au design : conférences, lancements, ateliers, rencontres… Ce premier rendez-vous sera inauguré par Ghassan Salameh, artiste, designer, et curateur Libanais..

2023-09-28 19:00:00

33 Allées Léon Gambetta
Studio Fotokino

Marseille 1er Arrondissement 13001
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur



We’re launching a new series of design events: conferences, launches, workshops, meetings? This first event will be inaugurated by Ghassan Salameh, Lebanese artist, designer and curator.

Lanzamos una nueva serie de actos dedicados al diseño: conferencias, lanzamientos, talleres, encuentros.. Este primer acto será inaugurado por Ghassan Salameh, artista, diseñador y comisario libanés.

Wir starten eine neue Reihe von Treffen, die dem Design gewidmet sind: Konferenzen, Eröffnungen, Workshops, Treffen? Das erste Treffen wird von Ghassan Salameh, einem libanesischen Künstler, Designer und Kurator, eröffnet.

