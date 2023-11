Balade de quartier 33 allée Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement, 9 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Balade autour de la Plaine avec expositions et ateliers.

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 19:30:00. .

33 allée Léon Gambetta Studio Fotokino

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Stroll around the Plain with exhibitions and workshops

Un paseo por la Llanura con exposiciones y talleres

Spaziergang um die Plaine mit Ausstellungen und Workshops

Mise à jour le 2023-11-17 par Ville de Marseille