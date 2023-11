Festival Laterna Magica – 20e édition 33 allée Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement, 8 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

20e édition du festival organisé par Fotokino.

2023-12-08 fin : 2024-12-17 . .

33 allée Léon Gambetta Studio Fotokino

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



20th edition of the festival organized by Fotokino

20ª edición del festival organizado por Fotokino

20. Ausgabe des von Fotokino organisierten Festivals

Mise à jour le 2023-10-31 par Ville de Marseille