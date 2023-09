Festival du chant choral à l’église Saint Gall à Niedermorschwihr 33 -34 rue de l’Eglise Niedermorschwihr, 5 novembre 2023, Niedermorschwihr.

Niedermorschwihr,Haut-Rhin

Le clocher vrillé en musique ! 4 concerts proposés les dimanches de novembre : Le Gospel’s Rejoicing, Not’ en Choeur, Vocaleidos, et Cecilia’s Swing..

2023-11-05 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

33 -34 rue de l’Eglise

Niedermorschwihr 68230 Haut-Rhin Grand Est



Le clocher vrillé en musique! 4 concerts on Sundays in November: Le Gospel’s Rejoicing, Not’ en Choeur, Vocaleidos, and Cecilia’s Swing.

Música en el campanario 4 conciertos los domingos de noviembre: Le Gospel’s Rejoicing, Not’ en Choeur, Vocaleidos y Cecilia’s Swing.

Der geschraubte Glockenturm mit Musik! 4 Konzerte, die an den Sonntagen im November angeboten werden: Le Gospel’s Rejoicing, Not’ en Choeur, Vocaleidos und Cecilia’s Swing.

