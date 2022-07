32ème Nuit des étoiles Pleumeur-Bodou, 5 août 2022, Pleumeur-Bodou.

32ème Nuit des étoiles

Site de Comsopolis Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

2022-08-05 20:30:00 – 2022-08-05 00:00:00

Pleumeur-Bodou

Côtes d’Armor

32ème Nuit des étoiles au Planétarium de Bretagne

21h et 22h30 découverte du ciel nocturne

21h45 et 23h15 spectacle l’exploration spatiale

restauration sur place avec crêpes et galettes par le Menhir Gourmand à partir de 19h30

contact@planetarium-bretagne.bzh

32ème Nuit des étoiles au Planétarium de Bretagne

21h et 22h30 découverte du ciel nocturne

21h45 et 23h15 spectacle l’exploration spatiale

restauration sur place avec crêpes et galettes par le Menhir Gourmand à partir de 19h30

Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-07-07 par