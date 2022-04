32ÈME MONTÉE IMPOSSIBLE MOTO La Bresse, 23 juillet 2022, La Bresse.

32ÈME MONTÉE IMPOSSIBLE MOTO La Bresse

2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-23 18:00:00

La Bresse Vosges La Bresse

10 EUR

Evènement unique dans le Grand Est, si la montée impossible reste un succès auprès du public depuis plus de 30 ans, c’est parce que la recette est simple et efficace. Spectacle hyper impressionnant, ambiance conviviale, pour un tarif public très raisonnable.

Cette année en plus de la journée de dimanche, une partie de la compétition se fera en son & lumière le samedi soir, avec des pilotes et des machines de plus en plus affutés, et on l’espère les stars et pionniers de la discipline, venus des USA.

+33 6 15 59 81 37 http://www.labressaude.fr/

nous mêmes

La Bresse

dernière mise à jour : 2022-04-04 par