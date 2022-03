32ème marché aux puces des crampons rouillés Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Chauffailles Saône-et-Loire EUR Marché aux puces de professionnels et d’amateurs de belles choses ainsi que des collectionneurs venant de la France entière.

(pas de stand alimentaire) 3€ le ml pour les exposants (6ml minimum).

