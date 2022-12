32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes Loudenvielle Loudenvielle OT de la Vallée du Louron, CDT65 Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes Loudenvielle, 20 août 2023, Loudenvielle OT de la Vallée du Louron, CDT65 Loudenvielle. 32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes LOUDENVIELLE au lac de Génos Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées au lac de Génos Loudenvielle LOUDENVIELLE

2023-08-20 – 2023-08-20

au lac de Génos Loudenvielle LOUDENVIELLE

Loudenvielle

Hautes-Pyrénées Loudenvielle Programme de la 32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes de GÉNOS / LOUDENVIELLE –

en cours d’élaboration Point d’orgue de la saison d’été dans la Vallée du Louron, la 32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes de GENOS / LOUDENVIELLE , située au bord du magnifique lac de Génos Loudenvielle, constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local traditionnel, avec notamment la présence d’une centaine d’artisans producteurs pyrénéens. info@vallee-du-louron.com +33 5 62 99 95 35 au lac de Génos Loudenvielle LOUDENVIELLE Loudenvielle

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Autres Lieu Loudenvielle Adresse Loudenvielle Hautes-Pyrénées OT de la Vallée du Louron, CDT65 au lac de Génos Loudenvielle LOUDENVIELLE Ville Loudenvielle OT de la Vallée du Louron, CDT65 Loudenvielle lieuville au lac de Génos Loudenvielle LOUDENVIELLE Loudenvielle Departement Hautes-Pyrénées

Loudenvielle Loudenvielle OT de la Vallée du Louron, CDT65 Loudenvielle Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudenvielle-ot-de-la-vallee-du-louron-cdt65-loudenvielle/

32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes Loudenvielle 2023-08-20 was last modified: by 32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes Loudenvielle Loudenvielle 20 août 2023 Hautes-Pyrénées Loudenvielle LOUDENVIELLE au lac de Génos Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées OT de la Vallée du Louron|CDT65 Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Loudenvielle OT de la Vallée du Louron, CDT65 Loudenvielle Hautes-Pyrénées