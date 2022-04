32ème Foire aux puces Auchy-la-Montagne, 5 juin 2022, Auchy-la-Montagne.

32ème Foire aux puces Auchy-la-Montagne

2022-06-05 07:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Auchy-la-Montagne Oise Auchy-la-Montagne

Dans le centre du village.

200 exposants dans un cadre verdoyant et fleuri.

Exposition de véhicules anciens et machinisme agricole.

Organisée par le Comité des Fêtes et Loisirs.

Auchy-la-Montagne

