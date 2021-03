Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg 32EME FETE DU FROMAGE BLANC Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

32EME FETE DU FROMAGE BLANC, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Sarrebourg. 32EME FETE DU FROMAGE BLANC 2021-07-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-04 20:00:00 20:00:00

Sarrebourg Moselle Sarrebourg 32ème Fête du fromage blanc, dimanche 4 juillet 2021, organisée par le Foyer de Hoff. Dans la journée : marché et vide-greniers. Restauration et buvette sur place tout au long de la journée. (sous réserve de modification) +33 6 70 52 16 81 32ème Fête du fromage blanc, dimanche 4 juillet 2021, organisée par le Foyer de Hoff. Dans la journée : marché et vide-greniers. Restauration et buvette sur place tout au long de la journée. (sous réserve de modification) Libre de droits – Unsplash – Alina Kovalchuk

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Ville Sarrebourg