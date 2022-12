32ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE LA MAYENNE Bonchamp-lès-Laval, 17 avril 2023, Bonchamp-lès-Laval Bonchamp-lès-Laval.

32ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE LA MAYENNE

55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval Mayenne

2023-04-17 20:15:00 – 2023-04-22

Bonchamp-lès-Laval

Mayenne

Bonchamp-lès-Laval

Venez découvrir les troupes de théâtre amateur lors du 32ème Festival du Théâtre Amateur de la Mayenne. Vous pourrez partager votre amour pour cette discipline avec les troupes, les acteurs, les techniciens, les maquilleuses, les décorateurs, etc… Un vrai moment d’échange !

Comme chaque année, les détenteurs d’un Pass semaine pourront voter pour le « Prix du Public », et le jury composé d’un professionnel, de représentants de nos partenaires et d’amateurs attribuera le « Prix du Jury ».

Venez encourager les Acteurs Amateurs Mayennais ! Vous verrez que notre département est riche en talents !

INFO PRATIQUE :

· Tout public

· Tarifs :

– Pass Semaine (places numérotées) : Adultes : 32€ | Enfants : 18€ (6-14 ans) | Gratuit pour les – 6 ans

– Soirée (places non numérotées) : Adultes : 7€ | Enfants : 4€ (6-14 ans) | Gratuit pour les – 6 ans

· OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : Hall des Angenoises

– les mercredis 5 et 12 avril de 15h à 19h

– les jeudis 6 et 13 avril de 17h à 19h

– les vendredis 7 et 14 avril de 17h à 19h

– les samedis 8 et 15 avril de 10h à 12h

– et pendant le Festival tous les soirs à partir de 19h30

32ème Festival du Théâtre Amateur de la Mayenne

+33 7 82 13 28 00 http://www.lesangenoises.fr/public/saison/index.php5?page=fiche&numSpec=447

Bonchamp-lès-Laval

dernière mise à jour : 2022-12-23 par