32ème festival du Conte : Pierre-Olivier Bannwarth “Les contes de la ruche” Clères, 29 septembre 2021, Clères.

32ème festival du Conte : Pierre-Olivier Bannwarth “Les contes de la ruche” 2021-09-29 15:00:00 – 2021-09-29

Clères Seine-Maritime Clères

Pierre-Olivier Bannwarth a silloné la planète pour recueillir, dans toutes les traditions mêmes les plus anciennes, des contes sur la relation entre les humains et les abeilles. Ce nectar de contes recueillis dans le monde entier montre combien l’abeille et le miel ont abreuvé l’imaginaire ! Dans ces histoires, la ruche, le miel et les butineuses nous révèlent leurs secrets… La petite abeille devenant la grande reine de la Vie. Le Parc vous ouvre ses portes pour profiter à loisir de ses allées, du spectacle et d’une exposition sur les abeilles.

Tarif : entrée au parc + 5€.

+33 6 61 33 27 97

