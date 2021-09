32ème festival du Conte : Pierre-Olivier Bannwarth “Contes des routes de la soie” Clères, 1 octobre 2021, Clères.

32ème festival du Conte : Pierre-Olivier Bannwarth “Contes des routes de la soie” 2021-10-01 – 2021-10-01

Clères Seine-Maritime

Les contes sont de grands voyageurs. Nomades, leurs caravanes transportent mémoires, trésors et parfums de présence vive. De tout temps, le conteur est devenu un caravansérail attentif à leurs besoins. Il est celui qui accorde force et repos à ces compagnons invisibles. Alors, ce soir encore, auprès de vous, Pierre Olivier se fera l’abri intime, drôle et touchant pour laisser place à la beauté de leur chemin. Et comme toujours, des brumes de l’Orient aux déserts de l’Afrique, il y sera question d’amour. Nous en avons tellement besoin…

A partir de 8 ans.

