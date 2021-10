Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique 32ÈME EDITION NOUVEL AN DU MUSCADET CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

32ÈME EDITION NOUVEL AN DU MUSCADET CLISSON 2021-12-05 11:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 centre historique HALLES DE CLISSON

Clisson Loire-Atlantique Clisson EUR 32ème édition sous la Halles de Clisson. ///

Dans une ambiance festive, les Vignerons de la Vallée de Clisson seront heureux de retrouver le public pour partager un moment gourmand et convivial. /// Au programme :/// – Découverte du millésime 2021///

– Dégustation et vente de crus communaux///

– Restauration sur place le midi///

– Animation musicale/// PRATIQUE : ///

Le pass sanitaire est exigé. ///

4 € pour le verre dégustation ///

