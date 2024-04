32ème édition des Didascalies, Festival lycéen de Théâtre et Danse Centre Culturel Agora Boulazac Isle Manoire, mardi 2 avril 2024.

Du Mardi 2 au Vendredi 5 Avril

Pour cette 32ème édition, se sont 315 lycéens de 19 établissements de toute la région Nouvelle-Aquitaine mais aussi de Saint-Céré (46), Lunel (34), Ajaccio (2A) et Bucarest en Roumanie qui vont se retrouver pendant 4 jours à Boulazac et à Périgueux, pour vivre cette nouvelle édition.

Accompagnés par près de 40 enseignants responsables et une trentaine de partenaires artistes et techniciens, ils présenteront leurs travaux de théâtre et de danse. Ils rencontreront aussi des professionnels autour de leur démarche et partageront la richesse de leur expérience dans des ateliers de paroles et d’expression.

Pour tous les participants, lycéennes et lycéens, ce Festival sera une aventure de découvertes, d’innovation, d’apprentissages, de rencontres, de partage… .

Centre Culturel Agora Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesdidascaliesfestival@gmail.com

