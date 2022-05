32ème édition des 5 heures de Berck Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

ESPLANADE PARMENTIER Berck 62600 Berck Course par équipe de 2 en blokart et mini 4 – programme à venir contact@eoleclub.com +33 0321090455 http://www.eoleclub.com/ Course par équipe de 2 en blokart et mini 4 – programme à venir ESPLANADE PARMENTIER Berck

