32ème concours d’arts plastiques de la ville de Chauray Chauray Chauray Catégories d’évènement: Chauray

Deux-Sèvres

32ème concours d’arts plastiques de la ville de Chauray Chauray, 14 mars 2022, Chauray. 32ème concours d’arts plastiques de la ville de Chauray Chauray

2022-03-14 – 2022-03-18

Chauray Deux-Sèvres Chauray Du 12 au 27 mars 2022, c’est le 32ème concours d’Arts Plastiques de la ville de Chauray.

102 Artistes de différents départements ( 30, 20, 75, 94, 18, 49, 87, 17, 16…..), 193 œuvres très variées de très bonne facture.

Les invités d’honneur sont J.L Bonduau (peinture) et T.Banas (sculpture).

Lundi > Vendredi 15h à 18h30

Samedi > Dimanche 14h à 18h30

Entrée libre Du 12 au 27 mars 2022, c’est le 32ème concours d’Arts Plastiques de la ville de Chauray.

102 Artistes de différents départements ( 30, 20, 75, 94, 18, 49, 87, 17, 16…..), 193 œuvres très variées de très bonne facture.

Les invités d’honneur sont J.L Bonduau (peinture) et T.Banas (sculpture).

Lundi > Vendredi 15h à 18h30

Samedi > Dimanche 14h à 18h30

Entrée libre Du 12 au 27 mars 2022, c’est le 32ème concours d’Arts Plastiques de la ville de Chauray.

102 Artistes de différents départements ( 30, 20, 75, 94, 18, 49, 87, 17, 16…..), 193 œuvres très variées de très bonne facture.

Les invités d’honneur sont J.L Bonduau (peinture) et T.Banas (sculpture).

Lundi > Vendredi 15h à 18h30

Samedi > Dimanche 14h à 18h30

Entrée libre Concours d’arts plastiques de la ville de Chauray

Chauray

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chauray, Deux-Sèvres Autres Lieu Chauray Adresse Ville Chauray lieuville Chauray Departement Deux-Sèvres

Chauray Chauray Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauray/

32ème concours d’arts plastiques de la ville de Chauray Chauray 2022-03-14 was last modified: by 32ème concours d’arts plastiques de la ville de Chauray Chauray Chauray 14 mars 2022 Chauray Deux-Sèvres

Chauray Deux-Sèvres