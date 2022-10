32ème Cart’Auvergne de Clermont-Ferrand Châteaugay Châteaugay Catégories d’évènement: Châteaugay

Puy-de-Dme

32ème Cart’Auvergne de Clermont-Ferrand Châteaugay, 23 octobre 2022, Châteaugay. 32ème Cart’Auvergne de Clermont-Ferrand

Rue Malauzat Salle Polyvalente Jacques Escuit Châteaugay Puy-de-Dme Clermont Auvergne Tourisme Salle Polyvalente Jacques Escuit Rue Malauzat

2022-10-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-23 18:00:00 18:00:00

Salle Polyvalente Jacques Escuit Rue Malauzat

Châteaugay

Puy-de-Dme Châteaugay Vous souhaitez vous cultiver et vous distraire, venez échanger et acheter à la Bourse de cartes postales, philatélie, livres, vieux papiers, photographies anciennes.

Rare et très belle exposition de cartes postales anciennes Michelin. jefterex@live.fr +33 6 02 26 93 59 Salle Polyvalente Jacques Escuit Rue Malauzat Châteaugay

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Châteaugay, Puy-de-Dme Autres Lieu Châteaugay Adresse Châteaugay Puy-de-Dme Clermont Auvergne Tourisme Salle Polyvalente Jacques Escuit Rue Malauzat Ville Châteaugay lieuville Salle Polyvalente Jacques Escuit Rue Malauzat Châteaugay Departement Puy-de-Dme

Châteaugay Châteaugay Puy-de-Dme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugay/

32ème Cart’Auvergne de Clermont-Ferrand Châteaugay 2022-10-23 was last modified: by 32ème Cart’Auvergne de Clermont-Ferrand Châteaugay Châteaugay 23 octobre 2022 Châteaugay Puy-de-Dme Rue Malauzat Salle Polyvalente Jacques Escuit Châteaugay Puy-de-Dme Clermont Auvergne Tourisme

Châteaugay Puy-de-Dme