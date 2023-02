32e manche du Championnat européen de tir aux armes préhistoriques, 11 mars 2023, Crépy-en-Valois .

32e manche du Championnat européen de tir aux armes préhistoriques

Rue des Taillandiers Crépy-en-Valois Oise

2023-03-11 – 2023-03-11

Crépy-en-Valois

Oise

Rendez-vous les samedi 11 et dimanche 12 mars au Parc de Géresme.

Vous pourrez assister à la compétition mais aussi vous initier au tir au propulseur pendant la durée des épreuves : le samedi, de 10h à 15h et le dimanche, de 10h à 13h.

Compétition sur inscription au 03 44 59 21 97

Initiation gratuite au propulseur pour adultes et enfants.

Rendez-vous les samedi 11 et dimanche 12 mars au Parc de Géresme.

Vous pourrez assister à la compétition mais aussi vous initier au tir au propulseur pendant la durée des épreuves : le samedi, de 10h à 15h et le dimanche, de 10h à 13h.

Compétition sur inscription au 03 44 59 21 97

Initiation gratuite au propulseur pour adultes et enfants.

+33 6 44 59 21 97

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2023-02-14 par