32e Festival des Nouveaux Talents et invités
Villers-sur-Mer
Calvados, Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

32e Festival des Nouveaux Talents et invités
Salle panoramique du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau
Villers-sur-Mer

2022-08-16 18:00:00 – 2022-08-22
Salle panoramique du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau

Le Festival des Nouveaux Talents et invités dessine sur sa portée un programme original toujours renouvelé dédié à la musique classique. Sa seule exigence : allier l'excellence de la musique à une interaction forte avec le public.

