4ème festival Ludik 328 rue de l’Auberge Landaise Mont-de-Marsan, samedi 3 février 2024.

Mont-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-04

4ème édition du festival Ludik

Regroupant plusieurs associations de l’agglomération montoise, le festival Ludik de Mont-de-Marsan a pour but de faire découvrir les différents univers du jeu de société (jeux modernes, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux coopératifs, jeux en bois, jeux traditionnels dames et échecs, etc.)

.

328 rue de l’Auberge Landaise Auberge Landaise

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



