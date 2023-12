1ère Nuit du Rondeau 328, Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-27 Programme

Nueit deu rondèu / Nuit du rondeau

– 10h-12h : Stage d’initiation aux sauts béarnais avec Florine Baumbach. Billetterie sur place à partir de 9h30

– 14h-16h :

Stage de chant avec Kilhan Coron

Stage de danse, variations autour du rondeau en chaîne avec Florine Baumbach

Stage de musique d’ensemble avec Martin Lassouque

Billeterie sur place à partir de 13h30 – 16h15-17h15 : Bal des enfants (suivi d’un goûter)

-17h30-18h30 : Tralh de rondèus cantats / Trail de rondeaux chantés

– 18h30-20h30 : Apéro-Cantèra, repas partagé

– 20h30-21h : Ouverture du bal avec les élèves du département Musiques et danses traditionnelles du Conservatoire des Landes

– A partir de 21 h :

Duo Cousseau

Duo Coron-Lassouque

Teulèra Contact réservation stages: validada@riseup.net.

328, Rue de l’Aubergé Landaise Auberge Landaise

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

