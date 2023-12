Grand Bal de l’ARPA 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan Grand Bal de l’ARPA 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan, 21 janvier 2024, Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:30:00

fin : 2024-01-21 L’ARPA (association des Retraité-es et Personnes Actives) organise UN GRAND BAL le dimanche 21 janvier 2024 à 14h30 à l’Auberge Landaise de Mont de Marsan avec l’orchestre RITOURNELLE Réservation obligatoire au 06.82.52.68.87.

328 Rue de l’Aubergé Landaise Auberge Landaise de Mont de Marsan

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Mont-de-Marsan Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Code postal 40000 Lieu 328 Rue de l'Aubergé Landaise Adresse 328 Rue de l'Aubergé Landaise Auberge Landaise de Mont de Marsan Ville Mont-de-Marsan Departement Landes Lieu Ville 328 Rue de l'Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Latitude 43.8970938 Longitude -0.4993749 latitude longitude 43.8970938;-0.4993749

328 Rue de l'Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-de-marsan/