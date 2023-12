Réveillon du Nouvel An 328 Rue de l’Auberge Landaise Mont-de-Marsan, 3 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Grand Réveillon dansant avec DJ Claude organisé par l’Association des Amis d’Outre Mer des Landes.

Au menu :

– Fontaine exotique de bienvenue avec son assortiment de toasts

– Cassolette de Saint-Jacques et gambas, bisque de homard

– Suprême de pintade sauce fois gras, pomme ana et légumes Saint Sylvestre

– Trou antillais

– Camembert pané chaud farci à la framboise

– Douceur des îles

– Café

Réservation obligatoire avant le 19 décembre au 06 45 07 47 65

Soirée animée par Jean Louis Sanchez (chanteur, imitateur….

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

328 Rue de l’Auberge Landaise Auberge Landaise

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Grand Réveillon dansant with DJ Claude organized by the Association des Amis d’Outre Mer des Landes.

On the menu:

– Exotic welcome fountain with assorted toasts

– Scallop and prawn cassolette, lobster bisque

– Suprême of guinea fowl in foie gras sauce, pomme ana and vegetables Saint Sylvestre

– Trou antillais

– Warm breaded Camembert stuffed with raspberry

– Island sweet

– Coffee

Reservations required by December 19 on 06 45 07 47 65

Evening entertainment by Jean Louis Sanchez (singer, impersonator…

Baile de Nochevieja con DJ Claude organizado por la Association des Amis d’Outre Mer des Landes.

En el menú:

– Fuente de bienvenida exótica con tostadas variadas

– Cassolette de vieiras y gambas, bisque de bogavante

– Suprema de pintada en salsa de foie gras, ana manzanas y verduras Plato de Nochevieja

– Trou antillais

– Camembert empanado caliente relleno de frambuesa

– Dulce de la isla

– Café

Debe reservarse antes del 19 de diciembre en el 06 45 07 47 65

Presentado por Jean Louis Sanchez (cantante, imitador…

Großer Silvester-Tanz mit DJ Claude, der von der Association des Amis d’Outre Mer des Landes organisiert wird.

Auf dem Menü:

– Exotischer Willkommensbrunnen mit einer Auswahl an Toasts

– Cassolette von Jakobsmuscheln und Gambas, Hummerbisque

– Perlhuhnbrust mit Gänselebersauce, Ana-Apfel und Gemüse Silvester

– Antillesisches Loch

– Warmer panierter Camembert gefüllt mit Himbeeren

– Süßes von den Inseln

– Kaffee

Reservierung vor dem 19. Dezember unter 06 45 07 47 65 erforderlich

Abend moderiert von Jean Louis Sanchez (Sänger, Imitator…

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Mont-de-Marsan