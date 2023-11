JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 325 rue Robert Amy Saumur, 25 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la SCOOPE se mobilise..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

325 rue Robert Amy Quartier du Chemin Vert

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To mark International Day for the Elimination of Violence against Women, SCOOPE is mobilizing.

SCOOPE se moviliza con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Anlässlich des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen mobilisiert sich die SCOOPE.

