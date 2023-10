Visite contée sur le Sentier des Lucioles au Domaine Tour Campanets 3243 Route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade, 20 octobre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Nocturnes à Campanets : Visite contée « La nature et la mythologie grecque » sur le Sentier des Lucioles avec Jeannie Lefebvre.

2023-10-20 fin : 2023-10-21 . EUR.

3243 Route de Rognes Domaine Tour Campanets

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nocturnes à Campanets: Storytelling tour « Nature and Greek mythology » on the Fireflies Trail with Jeannie Lefebvre

Nocturnes à Campanets: Recorrido cuentacuentos « Naturaleza y mitología griega » por el Sendero de las Luciérnagas con Jeannie Lefebvre

Nocturnes à Campanets: Erzählte Tour « Die Natur und die griechische Mythologie » auf dem Glühwürmchenpfad mit Jeannie Lefebvre

