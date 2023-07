Wine & Theatre – The Orbona’s 3243 Route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade, 4 août 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

The ORBONA’S de la Compagnie Kelder : Le temps d’une soirée, dans un cadre enchanteur, venez découvrir la pièce de cette jeune troupe de théâtre..

2023-08-04 19:30:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

3243 Route de Rognes Domaine Tour Campanets

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The ORBONA’S by Compagnie Kelder: Come and discover this young theater troupe’s play in an enchanting setting.

La ORBONA’S de la Compagnie Kelder : Venga a descubrir la obra de esta joven compañía de teatro durante una velada en un marco encantador.

The ORBONA’S von der Compagnie Kelder : Erleben Sie einen Abend lang in einer zauberhaften Umgebung das Stück dieser jungen Theatergruppe.

Mise à jour le 2023-07-17 par Provence Tourisme