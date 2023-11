Marché de Noël 324 za du haut agenais Montayral, 26 novembre 2023, Montayral.

Montayral,Lot-et-Garonne

Vallée Lémance football club organise un marché de Noël, sur place spécialités culinaires et artisanat local, manèges pour les enfants, vin chaud, restauration..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00.

324 za du haut agenais Parking de Biocoop

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Vallée Lémance soccer club organizes a Christmas market, with culinary specialties and local crafts, rides for children, mulled wine and food.

El club de fútbol Vallée Lémance organiza un mercado navideño con especialidades culinarias y artesanía local, atracciones para niños, vino caliente y comida.

Vallée Lémance football club organisiert einen Weihnachtsmarkt, vor Ort kulinarische Spezialitäten und lokales Kunsthandwerk, Karussells für Kinder, Glühwein, Essen und Trinken.

