Cet évènement est passé La Vaco Roujo : histoire et patrimoine de l’église Saint-Christaud 32320 SAINT CHRISTAUD Saint-Christaud Catégories d’Évènement: Gers

Saint-Christaud La Vaco Roujo : histoire et patrimoine de l’église Saint-Christaud 32320 SAINT CHRISTAUD Saint-Christaud, 16 septembre 2023, Saint-Christaud. La Vaco Roujo : histoire et patrimoine de l’église Saint-Christaud 16 et 17 septembre 32320 SAINT CHRISTAUD Gratuit. Entrée libre. « La Vaco Roujo » (la vache rouge), c’est ainsi que l’église de Saint-Christaud était surnommée par les bergers des Pyrénées. Cette église, datée de 1260, a été construite par les Antonins, qui ont apporté leur style languedocien en utilisant la brique rouge, rarement employée dans cette partie sud-ouest du département du Gers. Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ce bâtiment était à l’origine un hospice occupé par les Antonins, qui soignaient le mal des ardents, une maladie liée à l’ergot du seigle. Elle est dédiée à saint Christophe, le patron des voyageurs. L’édifice est classé Monument Historique depuis 1942. L’entretien des lieux est régulier : la restauration d’une partie des vitraux a été réalisée à la fin des années 1990 ; en 2003, un vaste chantier de rénovation de la toiture a été entrepris. Pour soutenir la commune dans ses travaux, une association de sauvegarde a été créée, l’association Vaca Rotja. Elle a organisé des manifestations culturelles pour collecter des fonds et a apporté 6 000 € de dons au budget municipal pour la réfection de la toiture. En 2019, un nouveau chantier d’entretien de l’intérieur de l’église a été lancé, incluant la rénovation des enduits et des vitraux, notamment celui de saint Christophe. 32320 SAINT CHRISTAUD saint christaud 32320 Saint-Christaud 32320 Gers Occitanie Découvrez la « Vaco Roujo », une église du XIIIe siècle de style languedocien provenant de l’agenda Journées européennes du patrimoine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©FILMFRANCE Détails Catégories d’Évènement: Gers, Saint-Christaud Autres Lieu 32320 SAINT CHRISTAUD Adresse saint christaud 32320 Ville Saint-Christaud Departement Gers Lieu Ville 32320 SAINT CHRISTAUD Saint-Christaud latitude longitude 43.530833;0.263889

32320 SAINT CHRISTAUD Saint-Christaud Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christaud/