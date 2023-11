Apéro Rencontre 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie, 8 décembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Entre artistes de musique, débutants ou expérimentés / Se rencontrer, échanger, s’amuser et jouer ensemble.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

323 rue du bourdon des pèlerins Le Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Between music artists, beginners or experienced / Meet, exchange ideas, have fun and play together

Entre artistas musicales, principiantes o experimentados / Reunirse, intercambiar ideas, divertirse y tocar juntos

Zwischen Musikkünstlern, Anfängern oder erfahrenen Musikern / Sich treffen, austauschen, Spaß haben und gemeinsam spielen

