Le Musée du Rire 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie, 31 octobre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Nous sommes au troisième millénaire. Les temps ont changé. Nous voyageons à travers l’espace de planète en planète. Sur Terre, se trouve un musée antique, celui de l’humour et de la rigolade.

Un vieil homme s’en occupe pour le maintenir en vie. Bienvenue dans le musée du rire ! Prenez votre ticket et installez-vous. Vous allez découvrir l’humour de jadis…

Un seul en scène écrit et mis en scène par Mr. Chinche.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

323 rue du bourdon des pèlerins Le Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We’re in the third millennium. Times have changed. We travel through space from planet to planet. On Earth, there’s an ancient museum of humor and fun.

An old man takes care of it to keep it alive. Welcome to the Museum of Laughter! Grab your ticket and take a seat. You’re about to discover the humor of yesteryear…

A one-man show written and directed by Mr. Chinche

Estamos en el tercer milenio. Los tiempos han cambiado. Viajamos por el espacio de planeta en planeta. En la Tierra existe un antiguo museo del humor y la diversión.

Un anciano lo cuida para mantenerlo vivo. ¡Bienvenido al Museo de la Risa! Coja su entrada y tome asiento. Está a punto de descubrir el humor de antaño…

Un espectáculo unipersonal escrito y dirigido por el Sr. Chinche

Wir befinden uns im dritten Jahrtausend. Die Zeiten haben sich geändert. Wir reisen durch den Weltraum von Planet zu Planet. Auf der Erde befindet sich ein uraltes Museum, das Museum des Humors und des Spaßes.

Ein alter Mann pflegt es, um es am Leben zu erhalten. Willkommen im Museum des Lachens! Nehmen Sie Ihre Eintrittskarte und lehnen Sie sich zurück. Sie werden den Humor vergangener Zeiten entdecken…

Ein Einzelstück, geschrieben und inszeniert von Mr. Chinche

