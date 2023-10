ProZäk 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie, 27 octobre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Non mais… vous avez vu dans quel monde on vit ? Heureusement, les Grands Compositeurs nous ont transmis 12 remèdes pour résister à la folie de notre époque.

En compagnie de GALA Damen, retrouvez donc les enseignements du Professeur Mozart, du Docteur Haendel, du Maestro Purcell etc. Une joyeuse prescription musicale car : « Les grands compositeurs seront toujours plus forts que les antidépresseurs ! » Vous reprendrez bien un peu de bonheur ?

« ProZäK Opéra » est un spectacle de Cabaret Opéra. Le Cabaret Opéra est un Art mixte. Au Cabaret, il emprunte sa truculence, son humour, et sa relation privilégiée au public. A l’Opéra, il emprunte… ses compositeurs !

GALA Damen – Cette Soprano Cabarettiste, navigue avec légèreté entre scènes classiques et alternatives.

Son « ProZäK Opéra », spectacle interactif, pour tous les publics : enfants / adultes ; amateurs d’Opéra… ou (carrément) pas !.

Can you believe the world we live in? Fortunately, the Great Composers have passed on 12 remedies to resist the madness of our times.

In the company of GALA Damen, discover the teachings of Professor Mozart, Doctor Handel, Maestro Purcell and more. A joyful musical prescription, because: « Great composers are always stronger than antidepressants! How about a little more happiness?

« ProZäK Opéra » is a Cabaret Opera show. Cabaret Opera is a mixed art. From Cabaret, it borrows its truculence, its humor, and its privileged relationship with the audience. From Opera, it borrows? its composers!

GALA Damen – This Cabaret soprano sails lightly between classical and alternative stages.

Her « ProZäK Opéra » is an interactive show for all audiences: children/adults; opera lovers? or not!

¿Te puedes creer el mundo en el que vivimos? Afortunadamente, los Grandes Compositores nos han dado 12 remedios para resistir la locura de nuestro tiempo.

En compañía de GALA Damen, descubra las enseñanzas del Profesor Mozart, el Doctor Haendel, el Maestro Purcell y muchos más. Una alegre receta musical, porque: « ¡Los grandes compositores siempre serán más fuertes que los antidepresivos! ¿Quiere un poco más de felicidad?

« ProZäK Opéra » es un espectáculo de Ópera de Cabaret. La Ópera de Cabaret es un arte mixto. Del cabaret toma prestada su truculencia, su humor y su especial relación con el público. De la ópera, toma prestado… ¡sus compositores!

GALA Damen – Esta soprano de cabaret navega con ligereza entre los escenarios clásico y alternativo.

Su « ProZäK Opéra » es un espectáculo interactivo para todos los públicos: niños/adultos, amantes de la ópera… ¡o no!

Nein, aber … haben Sie gesehen, in was für einer Welt wir leben? Zum Glück haben uns die Großen Komponisten 12 Heilmittel überliefert, mit denen wir dem Wahnsinn unserer Zeit widerstehen können.

In Begleitung von GALA Damen finden Sie also die Lehren von Professor Mozart, Doktor Händel, Maestro Purcell usw. wieder. Eine fröhliche musikalische Verschreibung, denn: « Große Komponisten sind immer stärker als Antidepressiva! » Wie wäre es mit etwas mehr Glück?

« ProZäK Opera » ist eine Cabaret Opera Show. Die Cabaret Opera ist eine Mischform der Kunst. Vom Kabarett übernimmt es seine Schärfe, seinen Humor und seine privilegierte Beziehung zum Publikum. Von der Oper leiht es sich … seine Komponisten!

GALA Damen – Diese kabarettistische Sopranistin bewegt sich mit Leichtigkeit zwischen klassischen und alternativen Bühnen.

Ihre « ProZäK Opera » ist eine interaktive Show für jedes Publikum: Kinder und Erwachsene, Opernliebhaber und Nicht-Opernliebhaber

