Bal Trad Saint pierre de Frugie

Vendredi 28 juillet, 21h00
323, Rue du Bourdon des Pèlerins, Saint-Pierre-de-Frugie (24)
Prix Libre

Soirée Couscous suivie d'un bal trad avec les Fourmis dans les pieds.
Bal au chapeau, à partir de 21h00.
Soirée couscous à partir de 19h (réservation conseillée).
Repas 18€ hors boissons (Réservations: 06 84 76 04 72)

Organisé par le café associatif : Le frugie

