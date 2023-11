Café Chantier – Quartiers Est 321 rue Jules Guesde Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Café Chantier – Quartiers Est 321 rue Jules Guesde Roubaix, 21 novembre 2023, Roubaix. Café Chantier – Quartiers Est Mardi 21 novembre, 08h00 321 rue Jules Guesde Autour de la maison du projet mobile, nous vous invitons à venir partager un café et à parler de l’organisation des prochaines démolitions rue Jules Guesde au Pile dans le cadre du PMRQAD (Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés).

Mardi 21 novembre de 8h à 9h30

face à la base de vie

321 rue Jules Guesde, Roubaix

En présence des équipes de :

– L’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France

– ADI Environnement / Maîtrise d’oeuvre

– L'entreprise RENARD / Conducteur de travaux

2023-11-21T08:00:00+01:00 – 2023-11-21T09:30:00+01:00

