Pour décrypter le sens et les opportunités de financement que peut présenter chacun des programmes Interreg en Hauts-de-France, pour expliquer leur évolution engendrée notamment par le Brexit (qui rebat la géographie de certains de ces programmes), la Région propose une semaine d’information, en ligne, aux porteurs de projets. L’événement, prévu du 14 au 18 mars, prendra la forme de webinaires, qui seront introduits par une présentation générale. Celle-ci se déroulera : – Le lundi 14 mars à partir de 14h15. Des d’ateliers interactifs plus approfondis se tiendront également avec les animateurs territoriaux de chaque programme : – Le mardi 15 mars, de 10h à 11h, pour Interreg Europe – Le mercredi 16 mars, de 10h à 11h, pour Interreg Mer du Nord – Le jeudi 17 mars, de 10h à 11h, pour Interreg Europe du Nord Ouest. **Tout au long de la semaine…** Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux #UEHDF pour suivre le programme de la semaine et découvrir des projets cofinancés par les programmes INTERREG.

Entre le 14 et le 18 Mars, rejoignez les équipes Interreg des Hauts-de-France pour une semaine rythmée de temps d'informations et d'échanges sur les nouveaux programmes de coopération !

