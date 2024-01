Ateliers Cirque parents-enfants 320 rue du chemin rouge Fumel, samedi 16 novembre 2024.

Fumel Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 10:00:00

fin : 2024-11-16 12:00:00

Atelier cirque parents-enfants par Un Brin de Cirque. Un atelier pour redonner de la confiance en soi et développer la capacité et le potentiel de jeu entre le parent et son enfant. Une séance ludique et sportive en famille.

320 rue du chemin rouge Convergence

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Fumel – Vallée du Lot