Les Estivales : La passion de l’abeille, de sa naissance au pot de miel 320 route d’Issas Arcens, 13 juillet 2023, Arcens.

Arcens,Ardèche

Visite de la miellerie et vie de l’abeille, venez découvrir cette activité passionnante ! La passion de l’abeille, de sa naissance au pot de miel. Dégustation en fin de visite : produits transformés avec notre miel et farine de châtaigne (sablés, nougat).

2023-07-13 17:30:00 fin : 2023-07-13 18:30:00. EUR.

320 route d’Issas Terre d’abeilles

Arcens 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the honey house and discover the life of the bee! The passion of the bee, from its birth to the jar of honey. Tasting at the end of the visit: products made with our honey and chestnut flour (shortbread, nougat)

Visite la casa de la miel y descubra la vida de la abeja La pasión de la abeja, desde su nacimiento hasta el tarro de miel. Degustación al final de la visita: productos elaborados con nuestra miel y harina de castaña (galletas, turrones)

Besuchen Sie den Honigraum und das Leben der Biene, entdecken Sie diese spannende Tätigkeit! Die Leidenschaft der Biene, von ihrer Geburt bis zum Honigtopf. Verkostung am Ende des Besuchs: Produkte, die mit unserem Honig und Kastanienmehl hergestellt wurden (Sablés, Nougat)

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées