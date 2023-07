Soirée pétillante à l’Hôtel Renaissance – 14 juillet 320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence, 14 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Célébrez la Fête Nationale du 14 juillet, à l’Hôtel Renaissance Aix-en-Provence ! Une soirée pétillante et festive, en partenariat avec le Champagne Laurent-Perrier..

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 00:00:00. .

320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Palm’s Pool Club – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Celebrate Bastille Day on July 14th at the Hôtel Renaissance Aix-en-Provence! A sparkling, festive evening, in partnership with Champagne Laurent-Perrier.

Celebre el Día de la Bastilla el 14 de julio en el Hôtel Renaissance Aix-en-Provence Una velada chispeante y festiva, en colaboración con Champagne Laurent-Perrier.

Feiern Sie den Nationalfeiertag am 14. Juli im Renaissance-Hotel Aix-en-Provence! Ein prickelnder und festlicher Abend in Partnerschaft mit Champagne Laurent-Perrier.

