Horizon Vert : Jardinage sur les parcelles collectives 320 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot, 21 février 2024, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21

Jardinage accompagné pour les familles et en autonomie pour les jardiniers confirmés..

320 Avenue du Général de Gaulle Horizon Vert

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



