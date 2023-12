Choucroute Party 320 avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot, 1 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Découverte du procédé de lactofermentation et réalisation de différentes choucroutes : de la choucroute alsacienne classique, aux choucroutes « dérivées » avec d’autres légumes, d’autres épices.

Il est demandé de ramener des bocaux et d’essayer de ramener son chou pour l’atelier !!.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 19:30:00. EUR.

320 avenue du Général de Gaulle Jardin partagé d’Horizon Vert

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Learn about the lacto-fermentation process and make a variety of sauerkrauts: from classic Alsatian sauerkraut, to sauerkraut « derived » with other vegetables and spices.

Bring your own jars and try to bring your own cabbage for the workshop!

Aprenda sobre el proceso de lactofermentación y elabore una variedad de chucrut: desde el clásico chucrut alsaciano hasta chucrut « derivado » con otras verduras y especias.

Traiga sus propios tarros e intente traer su propia col para el taller

Entdeckung des Verfahrens der Laktofermentation und Herstellung verschiedener Sauerkrautsorten: vom klassischen elsässischen Sauerkraut bis hin zu « abgeleiteten » Sauerkrautsorten mit anderen Gemüsesorten und Gewürzen.

Es wird darum gebeten, Einmachgläser mitzubringen und zu versuchen, sein Kraut für den Workshop mitzubringen!!!

